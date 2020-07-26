Жители Чечни сами включили себя в санкционный список США. Чтобы поддержать Кадырова

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Глава Чечни заявил, что народ поддержал его после введения санкций Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Жители Чечни заявили о самоличном включении в санкционные списки США в знак поддержки президента республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил сам глава региона в эфире телеканала «Россия-1».

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке», — заявил Кадыров. Он также добавил, что чеченский народ невозможно напугать санкциями и призвал США и дальше вводить ограничения против него.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций против чеченского лидера Рамзана Кадырова. По словам главы Госдепа, президента республики считают причастным к нарушениям прав человека. В ответ глава Чечни ввел санкции против Помпео, которые действуют только на территории республики, и отменил свое приглашение политику, чтобы тот посетил регион, напоминает «Царьград».

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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