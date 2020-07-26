Глава Чечни заявил, что народ поддержал его после введения санкций Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Чечни заявили о самоличном включении в санкционные списки США в знак поддержки президента республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил сам глава региона в эфире телеканала «Россия-1».

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке», — заявил Кадыров. Он также добавил, что чеченский народ невозможно напугать санкциями и призвал США и дальше вводить ограничения против него.