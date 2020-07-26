Инцидент произошел возле бара Drunken Duck Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В сети появилось видео стрельбы возле бара Drunken Duck в Тюмени. По словам авторов видеозаписи, инцидент произошел минувшей ночью.

На опубликованной агентством Nash Gorod видеозаписи показана территория здания по улице Сперанского, 17, в котором расположен бар. «В Тюмени ночью 26 июля у бара Drunken Duck неизвестный произвел несколько выстрелов в человека и скрылся», — говорится под видео.

В региональной полиции уже проверяют видеозапись. «Информации по стрельбе не поступало. По факту размещенной видеозаписи будет проведена проверка», — рассказал URA.RU заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.