25 июля 2020
24 июля 2020
23 июля 2020

Опубликованы кадры стрельбы возле бара в Тюмени. Полиция уже разбирается в произошедшем. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень ночная. Россия, май 2020, фонари, ночь, дорога, огни города, тюмень, виды тюмени
Инцидент произошел возле бара Drunken Duck Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В сети появилось видео стрельбы возле бара Drunken Duck в Тюмени. По словам авторов видеозаписи, инцидент произошел минувшей ночью.

На опубликованной агентством Nash Gorod видеозаписи показана территория здания по улице Сперанского, 17, в котором расположен бар. «В Тюмени ночью 26 июля у бара Drunken Duck неизвестный произвел несколько выстрелов в человека и скрылся», — говорится под видео.

В региональной полиции уже проверяют видеозапись. «Информации по стрельбе не поступало. По факту размещенной видеозаписи будет проведена проверка», — рассказал URA.RU заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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