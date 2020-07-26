В Париже скончалась звезда фильма «Унесенные ветром»

Оливия де Хэвилленд умерла в своем доме в Париже Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Париже на 105 году жизни умерла актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром». Об этом сообщил американский интернет-журнал Deadline.

«Оливия де Хэвилленд, двукратная обладательница премии „Оскар“ за Лучшую женскую роль, скончалась в возрасте 104 лет», — сообщает издание. Как отмечается, женщина ушла из жизни в субботу в своем доме в Париже.

Актриса родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда брак родителей распался, Оливия вместе с матерью и сестрой переехали в Калифорнию. Там же началась ее карьера. Когда ей было восемнадцать, она получила контракт со студией Warner Brothers. Хэвилленд удостоена двумя премиями «Оскар» и двумя наградами «Золотой глобус».