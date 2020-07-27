26 июля 2020

Лекарство от коронавируса может вызывать расстройства психики

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян предостерегли от самостоятельного использования интерферона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Инъекции интерферона нельзя использовать самостоятельно даже в качестве профилактики. Помимо слабости и нарушений работы желудочно-кишечного тракта, этот популярный препарат может вызвать расстройства психики. Об этом журналистам рассказал глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев.

«Это препараты с частыми и тяжелыми побочными эффектами. Например, может резко снизиться количество лейкоцитов — тех клеток крови, которые защищают нас от инфекций. Возможны выраженная слабость, выпадение волос и кожные высыпания, желудочно-кишечные и даже психиатрические нарушения», — приводит газета «Известия» слова Киселева. В качестве возможных расстройств он назвал депрессию, нарушения сна, мании и суицидальные мысли.

При этом собеседник издания подчеркнул, что людям не стоит без назначения врача принимать какие-либо препараты, тем более антибиотики. Он напомнил, что 98% пациентов с коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме обычных жаропонижающих.

Ранее, как напоминает «Царьград», бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов советовал россиянам капать в нос интерферон для защиты от заражения коронавирусом. «Идёшь в толпу — закапай в нос интерферон. Это будет уже достаточная защита для того, чтобы риск заражения ушёл значительно», — говорил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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