26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

За массовую драку со стрельбой задержали троих челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовая драка переросла в стрельбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцы Росгвардии задержали трех жителей Челябинска, устроивших массовую драку со стрельбой в центре города. Об этом URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии региона.

«Инцидент произошел рано утром 26 июля, возле одного из развлекательных центров на Кировке, — сообщили в пресс-службе. — Находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил драку между группой молодых людей». Наряд вызвал дополнительный экипаж.

Увидев патрульный автомобиль, один из участников конфликта бросил на землю предмет, внешне схожий с пистолетом, и попытался скрыться, но его задержали. В драке был ранен из травматического пистолета молодой человек. Он показал на трех участников конфликта и сообщил, что именно они его избили. Всех троих задержали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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