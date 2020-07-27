Экс-мэр из ЯНАО, избивавший сожительницу, избежал тюрьмы

Суд приговорил Юрия Комелькова к ограничению свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего главу села Шурышкары в ЯНАО Юрия Комелькова признали виновным в угрозе убийством и истязании сожительницы. В качестве наказания экс-чиновнику на полтора года запретили покидать Шурышкарский район. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

Мировой суд установил, что конфликт между Комельковым и его сожительницей произошел в ноябре 2019 года. Экс-мэр разозлился на женщину за то, что она покидала дом без его ведома, и бросил ей в голову цветочный горшок. После этого он схватил ее за волосы, отрезал их и стал бить по телу ногами. Комельков заставил сожительницу раздеться и закрыл ее в погребе на пять часов. Освободив женщину, бывший чиновник пристегнул ее наручниками к металлическому ящику и продолжил избивать. Затем, достав пистолет, он начал угрожать потерпевшей убийством и бить пистолетом по голове.

Дождавшись, когда Комельков уйдет из дома, женщина смогла порвать цепочку наручников и освободиться. Она выпрыгнула с балкона второго этажа на улицу, сломав при падении ногу, и стала искать помощь. Ей удалось доползти до соседа, который отвез пострадавшую в больницу.

Судья квалифицировал действия Комелькова по уголовным статьям об истязании и угрозе убийством. «Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением запретов покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы Шурышкарского района, изменять место жительства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Скандал с участием Комелькова разгорелся осенью 2019 года, когда стало известно о его отношениях с сожительницей. Женщина рассказала URA.RU, что экс-мэр насильно удерживал дома и угрожал расправой. В феврале 2020 года дело было передано в суд.

Юрий Комельков возглавил адмниистрацию Шурышкар в 2017 году. Деятельность чиновника подвергалась критике односельчан и депутатов. Комелькова обвиняли в том, что в администрации села с ним работал его сын, получавший максимальные надбавки к заработной плате. Через год главу отправили в отставку местные депутаты. Сын Комелькова Сергей пытался бороться за пост мэра, но проиграл выборы.