Свердловский депутат Госдумы и его семья заболели коронавирусом

Депутат и его семья заразились в Сочи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы Антон Шипулин, олимпийский чемпион его жена и дети заболели коронавирусом, сообщил источник URA.RU в окружении депутата. Официальный представитель политика пообещал прокомментировать ситуацию позже, вскоре в Instagram Шипулина появилось официальное заявление о его болезни.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», — написал парламентарий, который сейчас находится в Сочи.

Шипулин также обратил внимание на наполненность российских курортов и несоблюдение правил социального дистанцирования. «По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее», — написал Шипулин.