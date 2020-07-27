26 июля 2020
25 июля 2020

Свердловский депутат Госдумы и его семья заболели коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, шипулин антон
Депутат и его семья заразились в Сочи Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы Антон Шипулин, олимпийский чемпион его жена и дети заболели коронавирусом, сообщил источник URA.RU в окружении депутата. Официальный представитель политика пообещал прокомментировать ситуацию позже, вскоре в Instagram Шипулина появилось официальное заявление о его болезни.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», — написал парламентарий, который сейчас находится в Сочи.

Шипулин также обратил внимание на наполненность российских курортов и несоблюдение правил социального дистанцирования. «По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее», — написал Шипулин.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...