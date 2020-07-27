Компании, близкой к спикеру пермского заксобрания, грозит штраф

«Пермфармацию» связывают со спикером законодательного собрания края Валерием Сухих Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Компании «Пермфармация», которую связывают со спикером заксобрания Пермского края Валерием Сухих, грозит крупный штраф. Ее обвинили в поддержании на торгах цен на лекарства, которые закупает минздрав региона. Об этом информирует пресс-служба краевого УФАС.

На сайте антимонопольного органа указано, что АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» обвиняются в нарушении закона о защите конкуренции. «АО „Пермфармация“ и ООО „Фарма Софт“ грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 50 млн. рублей (половины от суммы заключенных контрактов). В случае подтверждения в действиях виновных должностных лиц состава преступления, им грозит лишение свободы сроком до трех лет», — говорится на сайте краевого УФАС.

Установлено, что компании заключили между собой соглашение, которое позволило им держать цены в ходе электронных торгов. Общей сумма заключенных контрактов превысила 103 млн рублей. Материалы антимонопольного дела переданы в полицию Перми для проведения проверки на предмет нарушения ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Непосредственное управление акционерным обществом осуществляет УК «Капитал-Ф», оно же является единственным владельцем АО Пермфармация». Последнее полностью обеспечивает хозяйственную деятельность компании «Фарма-Софт» — предоставляет ей офис и складские помещения для хранения лекарств и сдает в аренду необходимое оборудование, включая компьютер и мебель. В управляющей компании «Капитал-Ф» не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Агентство также направило запрос в минздрав Пермского края.

«Пермфармация» уже оказывалась в поле зрения антимонопольщиков. URA.RU писало, что к компании возникли претензии со сторону УФАС из-за условий хранения лекарств. Также агентство подробно рассказывало о том, как устроен фарм-бизнес, который негласно контролируется спикером заксобрания края Валерием Сухих.