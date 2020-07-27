Департамент имущественных отношений ЯНАО, которым до февраля руководил задержанный по подозрению в коррупции Андрей Кудрявцев, может возглавить экс-директор «Корпорации развития» Сергей Черняев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властным кругам региона. Назначение Черняева, по информации инсайдера, произойдет в ближайшее время.
До недавних пор директором департамента являлась Олеся Швагер, но она написала заявление об уходе. По информации собеседника URA.RU, к профессиональной деятельности чиновницы у окружных властей не было претензий, уволиться она решила по своим причинам. С того момента в правительстве стали искать нового главу. Выбор остановился на Сергее Черняеве, который в мае покинул «Корпорацию развития».
«2,5 года назад акционеры наняли его как антикризисного менеджера. Эффект очевиден — выполнены задачи по прекращению дела о банкротстве „Корпорации“ и сокращению кредиторской задолженности. Черняев урезал операционные расходы более чем в два раза. Оптимизировал штат „Корпорации“, значительно сократил расходы на аренду офисов, связь, командировки и многое другое. Такого эффективного управленца Ямал не стал упускать», — пояснил осведомленный источник URA.RU.
Черняев хорошо знаком со спецификой региона, в котором ему предстоит работать. Он принимал участие в подготовке проекта реконструкции крупнейшего аэропорта ЯНАО в Новом Уренгое.
Связаться с Черняевым URA.RU не удалось, он не ответил на звонки корреспондента. Оперативно получить комментарий правительства ЯНАО также не вышло. В пресс-службу окружной администрации направлен запрос, ответ на него пока не последовал.
Бывший глава департамента имущественных отношений ЯНАО Андрей Кудрявцев был задержан в феврале по подозрению в коррупции. Силовиков интересовал период работы чиновника в ямальском филиале Росреестра, которым он руководил. Ранее источники URA.RU сообщали, что возглавить департамент может заместитель Кудрявцева Татьяна Святынюк, которая сейчас исполняет обязанности главы.
Сергей Черняев возглавлял «Корпорацию развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») по протекции ХМАО с 2017 года. До этого он занимал пост замгендиректора Фонда развития ХМАО. В мае 2020 года Черняев решил покинуть «Корпорацию развития» по собственному желанию.