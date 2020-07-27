Сергей Черняев возглавлял «Корпорацию развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») по протекции ХМАО с 2017 года. До этого он занимал пост замгендиректора Фонда развития ХМАО. В мае 2020 года Черняев решил покинуть «Корпорацию развития» по собственному желанию.

Бывший глава департамента имущественных отношений ЯНАО Андрей Кудрявцев был задержан в феврале по подозрению в коррупции . Силовиков интересовал период работы чиновника в ямальском филиале Росреестра, которым он руководил. Ранее источники URA.RU сообщали, что возглавить департамент может заместитель Кудрявцева Татьяна Святынюк, которая сейчас исполняет обязанности главы.

Связаться с Черняевым URA.RU не удалось, он не ответил на звонки корреспондента. Оперативно получить комментарий правительства ЯНАО также не вышло. В пресс-службу окружной администрации направлен запрос, ответ на него пока не последовал.

Черняев хорошо знаком со спецификой региона, в котором ему предстоит работать. Он принимал участие в подготовке проекта реконструкции крупнейшего аэропорта ЯНАО в Новом Уренгое.

«2,5 года назад акционеры наняли его как антикризисного менеджера. Эффект очевиден — выполнены задачи по прекращению дела о банкротстве „Корпорации“ и сокращению кредиторской задолженности. Черняев урезал операционные расходы более чем в два раза. Оптимизировал штат „Корпорации“, значительно сократил расходы на аренду офисов, связь, командировки и многое другое. Такого эффективного управленца Ямал не стал упускать», — пояснил осведомленный источник URA.RU.

До недавних пор директором департамента являлась Олеся Швагер, но она написала заявление об уходе. По информации собеседника URA.RU, к профессиональной деятельности чиновницы у окружных властей не было претензий, уволиться она решила по своим причинам. С того момента в правительстве стали искать нового главу. Выбор остановился на Сергее Черняеве, который в мае покинул «Корпорацию развития».

Департамент имущественных отношений ЯНАО, которым до февраля руководил задержанный по подозрению в коррупции Андрей Кудрявцев, может возглавить экс-директор «Корпорации развития» Сергей Черняев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властным кругам региона. Назначение Черняева, по информации инсайдера, произойдет в ближайшее время.

В ближайшее время департамент имущественных отношений ЯНАО может возглавить Сергей Черняев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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