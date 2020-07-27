На флот начнут призывать в два раза больше срочников из ЯНАО

Сейчас на Черноморском флоте служат 45 ямальских призывников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЯНАО планирует в два раза увеличить число призывников для службы на Черноморском флоте. Об этом шла речь на встрече губернатора округа Дмитрия Артюхова и первого заместителя командующего Черноморским флотом Игоря Смоляка. Об этом рассказал сам глава Ямала, побывавший в Севастополе с рабочим визитом.

«Сейчас в четырех подшефных Ямалу воинских частях на Черноморском флоте — в Крыму и Новороссийске — служат 45 наших земляков. В следующих призывах мы хотим увеличить их число вдвое. Об этом говорили с начальником штаба флота Игорем Смоляком, который наше желание поддержал», — написал Артюхов на своей странице во «Вконтакте».

Губернатор ЯНАО посетил в Севастополе парад, приуроченный к Дню Военно-морского флота России. В торжественном мероприятии участвовали и ямальские призывники, несущие службу на большом десантном корабле (БДК) «Ямал». Глава округа встретился с юношами накануне парада и передал им подарки из дома.