Компании-участники нацпроекта считают, что мероприятия по повышению эффективности на предприятиях необходимы в период экономического кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за коронавируса в России бизнес погрузился в тень, а эксперты предупреждают о затяжном экономическом кризисе. Какие вещи необходимо переосмыслить руководителям производств и почему вынужденная модернизация — перспектива будущего — разберемся в стриме на youtube-канале URA.RU 29 июля в 16:00 (мск).

Гостями нашего эфира станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководить проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов и руководитель по развитию производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов.

В ходе трансляции узнаем о компаниях, вошедших в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», на которых вводятся принципы бережливого производства. Спикеры расскажут, почему это особенно необходимо в кризис, сколько времени занимает «второе рождение» предприятия, за счет чего удается нарастить выработку и реально ли это поможет спасти бизнес в трудное время.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий несырьевого сектора экономики.