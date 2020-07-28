Как спасти бизнес во время пандемии? Стрим на URA.RU уже завтра

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, пульт управления станка, производство, рабочий
Компании-участники нацпроекта считают, что мероприятия по повышению эффективности на предприятиях необходимы в период экономического кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Из-за коронавируса в России бизнес погрузился в тень, а эксперты предупреждают о затяжном экономическом кризисе. Какие вещи необходимо переосмыслить руководителям производств и почему вынужденная модернизация — перспектива будущего — разберемся в стриме на youtube-канале URA.RU 29 июля в 16:00 (мск).

Гостями нашего эфира станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководить проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов и руководитель по развитию производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов.

В ходе трансляции узнаем о компаниях, вошедших в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», на которых вводятся принципы бережливого производства. Спикеры расскажут, почему это особенно необходимо в кризис, сколько времени занимает «второе рождение» предприятия, за счет чего удается нарастить выработку и реально ли это поможет спасти бизнес в трудное время.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий несырьевого сектора экономики.

Если у вас возникнут вопросы — оставляйте комментарии под этой новостью. Вопросы также можно задать в социальных сетях URA.RU и непосредственно во время прямой трансляции. Присоединяйтесь к эфиру и подписывайте на наш youtube-канал.

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Экономика Общество Технологии

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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