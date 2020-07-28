Вице-спикер челябинского заксобрания госпитализирован с COVID

Константин Захаров госпитализирован в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-спикер законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров госпитализирован в Москве с ковидной пневмонией. Об этом он сам сообщил 28 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент URA.RU.

«Друзья, все очень серьезно: у меня коронавирус и 25% поражение легких, — написал Захаров. — Я лежу в ковидном госпитале с 25% поражением легких, вдали от дома и близких. С сегодняшнего дня буду вести дневник. Берегите здоровье! Вирус никуда не делся». Политик рассказал, как заразился COVID-19.

По его словам, все началось 13 июля. К нему в гости из Москвы приехала мама. Когда она стала собираться домой, Захаров взял отпуск, чтобы отвезти ее на машине. «На самолетах ей летать нельзя, — пояснил Захаров. — Останавливались только на заправках, чтобы заправить машину и подкрепиться. И вот на половине пути у мамы поднялась температура, появился стоматит. Гнал машину вперед, без остановки на ночлег, очень испугался за маму. По приезду вызвали неотложку и нас повезли в Раменскую больницу на обследование. Результат: у мамы — двусторонняя пневмония, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции… Маму госпитализировали, меня — на жесткую двухнедельную самоизоляцию».

Мать политика врачи вылечили за 10 дней. Потом почувствовал недомогание Захаров. Поднялась температура, появился кашель. Пришлось вызвать скорую и сдать анализ на COVID-19. Тест показал положительный результат. Захаров баллотируется в новый состав заксобрания. Он выдвинулся по спискам «Единой России» в Озерском округе.