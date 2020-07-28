В Кургане благоустраивают школу, куда ходит ребенок губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территория вокруг гимназии №27 в Кургане активно благоустраивается. Родители школьников поделились с URA.RU мнением — это может быть связано с тем, что учебное заведение посещает сын губернатора Вадима Шумкова.

«По периметру школьной ограды теперь везде есть освещение. Очень хорошо, особенно удобно будет зимой, когда рано темнеет. Нам кажется, что деньги выделили, потому что школу посещает ребенок главы региона», — поделилась одна из родительниц.

Другая мама школьника добавила, что территории вокруг гимназии требовался ремонт. «Сейчас работы выглядят, как грандиозные. Работает техника, рабочие стараются. Приятно будет привести ребенка 1 сентября», — отметила девушка.

Ход ремонта на днях проверил глава города Андрей Потапов, говорится на сайте мэрии. Работы там запланированы на сумму около 10,5 млн рублей. Уже произведена замена уличного освещения территории, отремонтированы центральное крыльцо, запасные выходы и цоколь здания. Впереди благоустройство территории школы. Работы планируют завершить до 20 августа. Получить оперативные комментарии пресс-службы администрации URA.RU не удалось.

Ранее агентство сообщало, что родители школьников из гимназии №27 жаловались на опасную дорогу. Дети спешат в школу прямо по проезжей части, где в обе стороны движутся автомобили. Губернатор Вадим Шумков еще в статусе врио приходил на линейку к своему сыну в гимназию №27. Глава региона тогда поздравил учеников и вспомнил, как сам впервые пришел в школу.

По периметру гимназии №27 появился новый забор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории школы демонтированы старые спортобъекты и выкорчеваны старые деревья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU