Центробанк: российская экономика оправится только через два года

Зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева считает, что кризис приведет к структурным сдвигам в экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В первом квартале 2022 года российская экономика выйдет на уровень 2019 года. Такой прогноз дала первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева во время конференции газеты «Ведомости».

«Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в первом квартале 2022 года», — приводит слова Юдаевой РИА «Новости». Она добавила, что прогноз улучшился, так как раньше восстановление виделось только к концу 2022 года.

По словам зампреда Банка России, нынешний кризис приведет к структурным сдвигам в экономике, которые связаны с цифровизацией. Люди будут больше работать на удаленке и реже совершать бизнес-поездки, отметила Юдаева. Она подчеркнула, что подобные изменения повлияют на потенциальные темпы роста.

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