Под обращением с жалобой на главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина оставили подписи 17 бывших сотрудников редакции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Уволенные сотрудники «Областной газеты» пожаловались на главного редактора издания Дмитрия Полянина. Свои претензии они сформулировали в обращении к полпреду президента России в УрФО Николаю Цуканову, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной (копия имеется в распоряжении URA.RU).

«Обратиться к Вам вынудила нездоровая атмосфера, которая, к сожалению, сложилась в редакции „Областной газеты“ уже давно. Возникла она практически сразу, как только генеральным директором (главным редактором) был назначен Дмитрий Павлович Полянин, то есть еще в 2012 году. Буквально с первых дней его работы в этой должности начались интриги, конфликты, необдуманные реформы, произвол, преследования несогласных, необоснованные увольнения журналистов и вольное распоряжение бюджетными средствами, выделяемыми на издание „ОГ“», — говорится в тексте обращения.

Главред превышает должностные обязанности и злоупотребляет служебным положением: не выполняет госзадания по выпуску газеты, нарушает соотношение уровня зарплат руководителя и рядовых работников, использует в личных целях редакционные автомобили, а также выделил один для личного пользования главного бухгалтера. Авторы сообщают, что за время управления Полянин уволил около 300 сотрудников. «Текучесть кадров с 2012 года по настоящее время составляет в среднем 40-60% в год», — уточняется в жалобе.

Под обращением оставили подписи 17 бывших сотрудников редакции. Жалоба была направлена уральскому полпреду, главе региона и спикеру областного заксобрания.

Получить оперативный комментарий у Полянина и департамента информационной политики (ДИП) свердловского правительства не удалось. Главред не ответил на звонки корреспондента URA.RU. В ДИП был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Осенью 2018 года начался конфликт между руководством «Облгазеты» и властью Свердловской области. Споры по рабочим вопросам постепенно переросли в хамство и оскорбления со стороны Полянина в адрес главы департамента информполитики (ДИП) Юлии Прытковой. В июне вице-губернатор Сергей Бидонько публично признался, что ситуация наносит урон имиджу власти. Также летом в редакции газеты прошли обыски, а ДИП обвинил издание в провале двух госзаданий.