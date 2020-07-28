Строительство делового центра началось в 2005 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга снесет 36-этажное недостроенное здание на ул. Героев России, 2, напротив Северного автовокзала. Об этом во время объезда Железнодорожного района заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В ходе презентации проекта реконструкции транспортного узла соучредитель ООО «Немезида Инвест» (собственник Северного автовокзала) Григорий Терентьев поинтересовался, долго ли еще будет стоять недостроенная высотка.

«А вот эта свечка надолго?» — смеясь, уточнил бизнесмен. «Главное, чтобы сюда [на автовокзал] не уронили», — ответил Высокинский, отметив, что городские власти готовят проект демонтажа. «Собственники [здания] демонтаж не будут делать — это будем делать, скорее всего, мы. А потом взыскивать [с них средства]», — сказал Высокинский. Позже, отвечая на вопрос URA.RU, глава города заявил, что речь идет о «серьезных суммах». Ранее стоимость демонтажа объекта оценивалась в миллиард рублей.

Проверка управления Ростехнадзора по Свердловской области в прошлом году показала, что 36-этажное здание было воздвигнуто самовольно, без соответствующих разрешений. Мэрия намерена снести с 8-го по 36-й этаж офисного центра, который является частью действующего ТДЦ «Свердловск». Компания «ТВЦ Европейский», которая начинала строительный проект в 2005 году с привлечением средств инвесторов, сейчас находится в процедуре банкротства, что осложняет взыскание с нее средств за демонтаж объекта.