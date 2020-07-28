В ЯНАО открыли гостиницу для жертв домашнего насилия

О появлении гостиниц для жертв насилия давно просили ямальские общественники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) появилась бесплатная гостиница для жертв домашнего насилия. Планируется, что ямальцы, пострадавшие от конфликтов в семьях, смогут не только найти там приют, но и получить консультацию специалистов. Об этом рассказали в администрации Ноябрьска.

Гостиница открылась на базе городского Центра помощи семьям с детьми. Как утверждают в мэрии, проживание в заведении будет полностью бесплатным. Жертвам насилия здесь готовы предоставлять юридическую помощь. «Здесь можно получить бесплатные консультации логопеда, психолога, педагога и юриста — все услуги компенсируются из регионального бюджета. Также родители могут оставить ребенка на кратковременное пребывание. В течение дня центр готов принять от 20 до 30 детей — со всеми будут заниматься специалисты», — пояснили в пресс-службе мэрии Ноябрьска.

Открытый центр одним из первых посетил глава города Алексей Романов. Градоначальник заявил, что поможет организации с благоустройством. «Обязательно решим, как это сделать. Такие социальные проекты необходимо поддерживать, ведь они востребованы у горожан», — прокомментировал Романов.

О необходимости создать гостиницы для жертв домашнего насилия в ЯНАО говорят последние несколько лет. В начале 2019 года местные общественники предложили создать такие учреждения по примеру зарубежных стран, где такие приюты работают давно. В частности, активисты Ноябрьска связывались с чиновниками администрации с предложением открыть гостиницу на базе одной из некоммерческих организаций.

Ранее участником скандала о домашнем насилии стал экс-глава села Шурышкары Юрий Комельков. Бывшего чиновника признали виновным в истязании сожительницы. Женщина пожаловалась, что Комельков избил женщину и несколько часов держал ее в погребе за то, что она вышла из дома без его ведома. Экс-главу приговорили к полутора годам ограничения свободы, срока в тюрьме Комелькову удалось избежать.