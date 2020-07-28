Президент Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. ВИДЕО

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Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко перенес COVID-19 бессимптомно Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом заявил сам Лукашенко.

«Вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — приводит «Белта» слова Лукашенко с выступления перед военными. Президент Белоруссии отметил, что перенес COVID-19 бессимптомно.

Лукашенко заявил, что узнал о том, что болел, вчера. При этом он не уточнил, когда именно перенес COVID-19. Информация о болезни президента Белоруссии появлялась весной, однако тогда власти ее опровергали.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял о несерьезности коронавируса. В частности, лидер Белоруссии в качестве профилактики заражения предлагал пить водку и ходить в баню. В начале мая президент Белоруссии уверял, что через месяц все в стране «забудут» о COVID-19, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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