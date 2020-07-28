Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом заявил сам Лукашенко.
«Вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — приводит «Белта» слова Лукашенко с выступления перед военными. Президент Белоруссии отметил, что перенес COVID-19 бессимптомно.
Лукашенко заявил, что узнал о том, что болел, вчера. При этом он не уточнил, когда именно перенес COVID-19. Информация о болезни президента Белоруссии появлялась весной, однако тогда власти ее опровергали.
Александр Лукашенко неоднократно заявлял о несерьезности коронавируса. В частности, лидер Белоруссии в качестве профилактики заражения предлагал пить водку и ходить в баню. В начале мая президент Белоруссии уверял, что через месяц все в стране «забудут» о COVID-19, напоминает RT.