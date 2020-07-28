Министр Кобылкин вытеснит из Росгеологии депутата Госдумы

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин возглавит совет директоров Росгеологии. Об этом заявил сам руководитель ведомства во время рабочей поездки в Тверскую область.
«Для меня очень важно было [посетить] завод, который состоит в структуре Росгеологии, потому что я скоро совсем возглавлю совет директоров Росгеологии», — цитирует Кобылкина «Интерфакс». На данный момент геологический холдинг возглавляет зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.
В прошлом году в Росгеологии случился скандал. Топ-менеджер холдинга Руслан Горринг был уволен с поста первого заместителя гендиректора. На опубликованном в сети видео стриминговой трансляции Горринга в онлайн-игре PUBG рассказывает о своих сексуальных отношениях с подчиненными, а также позволяет себе озвучить ряд нецензурных высказываний в отношении других игроков. После этого секс-скандала он был уволен с должности. А в декабре 2019 года его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Экс-чиновник признался в соучастии в хищении 24,6 млн рублей.
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