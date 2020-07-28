Министр Кобылкин вытеснит из Росгеологии депутата Госдумы

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин признался, что скоро возглавит крупнейший геологический холдинг страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин возглавит совет директоров Росгеологии. Об этом заявил сам руководитель ведомства во время рабочей поездки в Тверскую область.

«Для меня очень важно было [посетить] завод, который состоит в структуре Росгеологии, потому что я скоро совсем возглавлю совет директоров Росгеологии», — цитирует Кобылкина «Интерфакс». На данный момент геологический холдинг возглавляет зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

В прошлом году в Росгеологии случился скандал. Топ-менеджер холдинга Руслан Горринг был уволен с поста первого заместителя гендиректора. На опубликованном в сети видео стриминговой трансляции Горринга в онлайн-игре PUBG рассказывает о своих сексуальных отношениях с подчиненными, а также позволяет себе озвучить ряд нецензурных высказываний в отношении других игроков. После этого секс-скандала он был уволен с должности. А в декабре 2019 года его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Экс-чиновник признался в соучастии в хищении 24,6 млн рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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