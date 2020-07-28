Житель Перми похитил у горожан 56 миллионов рублей на пельмени

Для прикрытия своей аферы злоумышленник организовал производство и открыл магазины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми занял у сограждан более 56 миллионов рублей под предлогом открыть производство пельменей. Теперь 43-летний мужчина предстанет перед судом за мошенничество.

«Мужчина под предлогом развития бизнеса по производству пельменной продукции, с последующей их реализацией в собственных магазинах заключал с гражданами договоры займа», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. Деньги предприниматель брал под процент, сильно превышающий предложения банков по вкладам, чем еще больше соблазнял кредиторов.

Для прикрытия аферы и привлечения новых «инвесторов» житель Перми организовал рекламную кампанию, а также открыл в Перми производство пельменей и несколько магазинов под единым брендом. В них в небольшом количестве продавались производимые мошенником продукты. В это же время большую часть средств он тратил на личные нужды, а условия соглашения и частичное исполнение его условий позволяли пермяку долгое время скрывать свои истинные намерения.

Полицейские опросили потерпевших и свидетелей, изъяли документы, регламентирующие работу организации, а также договоры займов. Всего от действий псевдо бизнесмена пострадали 198 человек. Дело передано в суд.