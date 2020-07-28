Глава Хабаровского края ответил, почему не вышел к протестующим

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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, дегтярев михаил
Задержание Сергея Фургала стало неожиданностью, отметил Михаил Дегтярев Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в день своего приезда в регион не вышел к протестующим из-за накопившихся дел. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

Задержание Сергея Фургала стало неожиданностью, из-за чего работа во многих ведомствах и министерствах остановилась, рассказал Дегтярев. «Надо было подписать кипу бумаг высотой в метр. Накопились горящие вопросы: бюджет в краевую думу, сотни обращений граждан», — заявил Дегтярев «Коммерсанту». По его словам, в случае задержки решения какого-либо вопроса он бы был оштрафован как должностное лицо.

Начать знакомство с жителями края удалось сразу же после решения всех срочных вопросов, отмечает Дегтярев. Он напомнил, что в субботу утром посетил два населенных пункта, где познакомился с жителями. По словам Дегтярева, диалог с жителями Хабаровска края уже начался и даже самые агрессивно настроенные к Дегтяреву жители, по его словам, успокаивались после общения с ним.

Протестные акции в Хабаровском крае начались стихийно, за их организацией никто не стоит, отметил Дегтярев. Однако позднее, по словам врио губернатора, в Хабаровский край приехали люди из других регионов и занимались провокациями. Также в Хабаровск приехали иностранные граждане, рассказал Дегтярев. «Подозревать их в организации не буду, но они появились», — сказал он.

Правоохранительные органы Хабаровска края следят за соблюдением порядка во время акций протеста, а отказ от разгона протестующих — грамотное решение, считает Дегтярев. Полиция ведет себя корректно, а службы государственной безопасности могут вычислить тех, кто пытается организовать провокации, добавил он. Врио губернатора выразил надежду, что полиции не придется прибегать к силовым методам воздействия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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