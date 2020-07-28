Глава Хабаровского края ответил, почему не вышел к протестующим

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в день своего приезда в регион не вышел к протестующим из-за накопившихся дел. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
Задержание Сергея Фургала стало неожиданностью, из-за чего работа во многих ведомствах и министерствах остановилась, рассказал Дегтярев. «Надо было подписать кипу бумаг высотой в метр. Накопились горящие вопросы: бюджет в краевую думу, сотни обращений граждан», — заявил Дегтярев «
Начать знакомство с жителями края удалось сразу же после решения всех срочных вопросов, отмечает Дегтярев. Он напомнил, что в субботу утром посетил два населенных пункта, где познакомился с жителями. По словам Дегтярева, диалог с жителями Хабаровска края уже начался и даже самые агрессивно настроенные к Дегтяреву жители, по его словам, успокаивались после общения с ним.
Протестные акции в Хабаровском крае начались стихийно, за их организацией никто не стоит, отметил Дегтярев. Однако позднее, по словам врио губернатора, в Хабаровский край приехали люди из других регионов и занимались провокациями. Также в Хабаровск приехали иностранные граждане, рассказал Дегтярев. «Подозревать их в организации не буду, но они появились», — сказал он.
Правоохранительные органы Хабаровска края следят за соблюдением порядка во время акций протеста, а отказ от разгона протестующих — грамотное решение, считает Дегтярев. Полиция ведет себя корректно, а службы государственной безопасности могут вычислить тех, кто пытается организовать провокации, добавил он. Врио губернатора выразил надежду, что полиции не придется прибегать к силовым методам воздействия.
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