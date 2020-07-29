Вирусологи определили, как дети будут заражаться COVID в школе

Дистанция в первую очередь необходима для старшеклассников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С медицинской точки зрения препятствий для открытия школ нет, считает телеведущий, врач, представитель информационного штаба по коронавирусу Александр Мясников. Он отметил, что дети заболевают коронавирусом очень редко и инфекция у них протекает бессимптомно.

«От таких носителей вирус «гораздо менее опасен (поэтому детей иногда называют «живыми вакцинами»)», — отмечает Мясников в своем Telegram-канале. теледоктора поддержал главный врач медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что несовершеннолетние заражаются, как правило, только при очень тесных контактах. Чаще всего это происходит, когда болеют старшие члены семьи. «Мимолетные контакты на детских площадках и в других местах, где дети контактируют относительно недолго, приводят к заболеваниям редко, обычно у ребят с ослабленным иммунитетом», — утверждает специалист в разговоре с «Комсомольской правдой».

Тимаков считает, что при соблюдении необходимой дистанции и мер дезинфекции в школах риск будет минимальным. «Если учеников будут рассаживать по санитарно-эпидемиологическим нормам, безопасно и вовремя дезинфицировать воздух, в классах будут санитайзеры, то школы можно открывать», — подчеркивает вирусолог. Он добавляет, что эпизодические контакты с больными одноклассниками не приведут к заражению. «А вот если он будет сидеть рядом, за одной партой с больным больше 20 — 30 минут, то риск, безусловно, повышается», — считает врач.

Медики также отмечают, что для младшеклассников риски заражения невелики, но чем старше ребенок, тем опасность подхватить инфекцию от окружающих повышается. «Для учеников старших классов нужна дистанция большего размера. Чем старше, тем выше риск заразиться и передать вирус окружающим», — подчеркнул Тимаков.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год начнется в традиционном формате — с праздничными линейками и за партами. Он уточнил, что в качестве дополнительных мер безопасности в каждой школе России с 1 по 14 сентября будет дежурить медицинский работник, а до 1 января учебным учреждениям рекомендовано отказаться от любых массовых мероприятий.