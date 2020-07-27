Глава Минпросвещения РФ рассказал, как начнется новый учебный год

1 сентября в российских школах пройдут традиционные линейки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый учебный год начнется в традиционном формате — с праздничными линейками и за партами, но к некоторым изменениям россиянам все же стоит быть готовыми. Подробности в эфире канала «Россия 1» раскрыл глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей», — заявил глава ведомства. При этом, по его словам, сейчас в специалистов каких-либо серьезных опасений относительно эпидемиологической ситуации нет, поэтому на 1 сентября запланированы традиционные школьные линейки.

Также Кравцов подчеркнул, что властями в условиях режима вынужденной самоизоляции было перестроено обеспечение школ, но переход на дистанционное обучение на постоянной основе не планируется. В качестве дополнительных мер безопасности в каждой школе России с 1 по 14 сентября будет дежурить медицинский работник, а до 1 января учебным учреждениям рекомендовано отказаться от любых массовых мероприятий.