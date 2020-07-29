28 июля 2020

Свердловский губернатор назначил нового главу минздрава. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, карлов андрей
Главой свердловского минздрава стал детский хирург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев назначил главой министерства здравоохранения Свердловской области главу ДГКБ №9 Андрея Карлова. В понедельнике о предстоящем кадровом решении сообщали источники URA.RU.

«Мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов <…>», — написал губернатор в Instagram.

Андрею Карлову 58 лет, он работал в ДГКБ №9 с 1989 года, специализируясь на детской хирургии. В 2006 году назначен главврачом больницы. В 2019 Карлов возглавил медицинскую палату Свердловской области.

Отставку Цветкова объясняю высокими показателями заболеваемости коронавируслом в регионе и жалобами на медицинское обслуживание в Екатеринбурге и Свердловской области. Кроме того, министр не смог выстроить отношения в профессиональном сообществе и у него есть достаточно недоброжелателей, не согласных с методами его работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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