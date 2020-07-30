Сын прокурора из ХМАО избежал наказания за сломанную челюсть

Из дела сначала исчезли пропавшие наушники, а затем оказалось, что потерпевший претензий не имеет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын заместителя прокурора Нижневартовского района Татьяны Киселевой, который, судя по имеющимся в распоряжении URA.RU документам, в драке сломал челюсть своему знакомому и отобрал у него наушники, избежал уголовного наказания. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах ХМАО.

«Сын Киселевой, будучи на момент происшествия несовершеннолетним (по этой причине агентство не указывает его имени — ред.), напал на своего знакомого, ударом руки сломал ему челюсть в двух местах и отобрал наушники. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — добавил инсайдер.

Но судя по постановлению о прекращении уголовного дела, в мировом суде рассматривались уже более мягкие обстоятельства. Происшествие квалифицировано в части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а из материалов исчез эпизод с пропавшими наушниками. Мировой судья, рассматривая обстоятельства дела, установил, что подсудимый сын прокурора избил знакомого из-за личной неприязни. Свою вину молодой человек признал, извинился и загладил причиненный вред. В процессе судебного заседания потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела, с чем судья согласилась и сын прокурора избежал наказания.

В мировом суде не смогли каким-либо образом прокомментировать состоявшееся заседание. Упоминания о нем также отсутствуют в картотеке дел. Дозвониться до заместителя прокурора Нижневартовского района Киселевой не удалось — в приемной ведомства сказали, что она в отпуске.