Пермякам напомнили о закрытых до 11 августа пляжах Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 июля, — 232-й день с момента выявления коронавируса и 142-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число зараженных инфекцией в России достигло 828 990 (+5 475) человек. В Пермском крае коронавирус выявлен у 5722 (+71) человек, выздоровело 4 211 (+53) пациента.

В Пермском крае 71 человек за сутки заразился COVID-19: 46 из них проходят лечение в больницах , 25 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 28 июля — 1,04). Для перехода региона к третьему этапу снятия ограничений он не должен быть выше 0,5.

Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона. Больше всего инфицированных (37) выявлено в краевой столице , 8 — в Пермском районе, 7 — в Соликамском городском округе, 5 — в Березниковском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом проживают в Добрянском, Кунгурском и Суксунском городских округах. По одному инфицированному выявлено в Кишерти, Большой Соснове, Чернушке, Октябрьском, Александровске, Губахе, Чайковском и Верещагино. «Свободной» от вируса по-прежнему остается одна территория региона — Косинский муниципальный округ.

Краевое управление Роспотребнадзора напомнило пермякам о том, что в связи с распространением COVID-19 пляжи закрыты до 11 августа. Вместе с тем, управление исследовало пробы воды и песка в местах, которые пермяки могут использовать для отдыха у воды после снятия ограничений. Всего на территории края в этом году планировалось к открытию 16 мест массового отдыха, 6 из них не соответствуют гигиеническим требованиям:

на реке Каме в Перми (на правом берегу в районе Коммунального моста и в Кировском районе);

на Мотовилихинском пруду в Перми;

на реке Каме в Осе;

на реке Сылве в Кунгуре (в районе подвесного пешеходного моста и ул. Гагарина);

на реке Каме в районе Санатория «Демидково» в Добрянском районе;

на реке Каме в Добрянке (гигиеническим требованиям здесь также не соответствует и песок).



Студенты-целевики ПГМУ им. Вагнера получили возможность бесплатно проходить обучение в вузе . В августе, после окончания учебы, выпускники медуниверситета будут трудоустроены в краевую больницу им. Вагнера в Березниках. Согласно договору, врачу необходимо будет проработать в медучреждении не менее трех лет. В этом году штаб больницы пополнят эндокринолог, онколог, уролог, ревматолог, терапевт, оториноларинголог, кардиолог, два невролога и два врача анестезиолога-реаниматолога (один из них уже приступил к работе).