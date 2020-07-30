29 июля 2020
28 июля 2020

Курганские лагеря оказались опасны для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, тренажеры, детский лагерь островского
Нарушения пожарной безопасности сотрудники МЧС нашли в трех лагерях (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В детских лагерях Курганской области сотрудники МЧС выявили 25 нарушений пожарной безопасности. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России в регионе.

«Проведены 38 проверок соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которых на трех объектах выявлены 25 нарушений требований пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве. 19 нарушений были устранены, трех человек привлекли к административной ответственности.

Проверками занимается межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники МЧС и правительства Курганской области. «Проверяется готовность обслуживающего персонала к действиям при возникновении пожаров, а также состояние обеспечения пожарной безопасности на объектах», — объяснил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Дмитрий Пелих.

С 14 июля в регионе началась летняя оздоровительная компания. 24 июля произошел пожар в лагере «Лесная Республика» площадью 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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