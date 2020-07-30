Курганские лагеря оказались опасны для детей

В детских лагерях Курганской области сотрудники МЧС выявили 25 нарушений пожарной безопасности. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России в регионе.
«Проведены 38 проверок соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которых на трех объектах выявлены 25 нарушений требований пожарной безопасности», — рассказали в ведомстве. 19 нарушений были устранены, трех человек привлекли к административной ответственности.
Проверками занимается межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники МЧС и правительства Курганской области. «Проверяется готовность обслуживающего персонала к действиям при возникновении пожаров, а также состояние обеспечения пожарной безопасности на объектах», — объяснил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Дмитрий Пелих.
С 14 июля в регионе началась летняя оздоровительная компания. 24 июля произошел пожар в лагере «Лесная Республика» площадью 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «