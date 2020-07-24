В детском лагере Курганской области произошел пожар

В загородном оздоровительном лагере Каргапольского района «Лесная Республика» (Курганская область) 24 июля произошел пожар площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.
«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение деревянной веранды и кровли здания столовой. <…> Площадь пожара составила 300 кв. метров», — отметили в управлении. Пожар потушили в 13:17. Погибших и пострадавших не было.
В пресс-службе областного департамента образования и науки добавили, что эвакуация людей не потребовалась.«Сегодня в лагере „Лесная Республика“ должна была начаться первая летняя смена. Заезд не состоялся, все дети отправлены домой», — добавили представители ведомства.
Пожар ликвидировали 35 человек и 17 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.