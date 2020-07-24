23 июля 2020
22 июля 2020

В детском лагере Курганской области произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, пожарная машина, пожар, пожарные, режим чс
Площадь пожара составила 300 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В загородном оздоровительном лагере Каргапольского района «Лесная Республика» (Курганская область) 24 июля произошел пожар площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение деревянной веранды и кровли здания столовой. <…> Площадь пожара составила 300 кв. метров», — отметили в управлении. Пожар потушили в 13:17. Погибших и пострадавших не было.

В пресс-службе областного департамента образования и науки добавили, что эвакуация людей не потребовалась.«Сегодня в лагере „Лесная Республика“ должна была начаться первая летняя смена. Заезд не состоялся, все дети отправлены домой», — добавили представители ведомства.

Пожар ликвидировали 35 человек и 17 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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