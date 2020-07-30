Спикер Законодательного Челябинской области Владимир Мякуш на сессии ЗСО 30 июля потребовал, чтобы два министра правительства региона Алексей Нечаев и Павел Рыжий написали объяснительные на его имя. Спикера возмутило, что оба министра, которые были заявлены в повестке с докладами, прислали своих заместителей, не предупредив депутатов. По данным URA.RU, Мякуш обсудит этот вопрос с губернатором Алексеем Текслером, когда глава региона вернется из отпуска.
«Это неуважение к депутатам. Пусть пишут объяснительные», — заявил Мякуш, когда вместо министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева стал выступать его первый заместитель Дмитрий Филиппов, а вместо министра промышленности Павла Рыжего — его зам Марина Коваленко. Сессия проходила в режиме ВКС и транслировалась в интернете. Получить комментарий пресс-секретарей министров не удалось, их телефоны не отвечают.
Нечаев должен был выступить с вопросом о перераспределении полномочий Челябинска, Копейска и Сосновского района в сфере пассажирских перевозок. Это один из этапов новой областной транспортной концепции, которая объединит три муниципалитета. Рыжий собирался докладывать об изменениях в областной закон о недрах. Несмотря на то что выступали не министры, а их замы, депутаты приняли их отчеты. В повестке значились выступления еще трех министров — главы областного минздрава Юрия Семенова, руководителя минэкономразвития Натальи Лугачевой и министра социальных отношений Ирины Буториной. Все трое докладывали сами.
«Подобное случалось, когда областью руководили Михаил Юревич и Борис Дубровский. Министры, не явившиеся на сессию, писали объяснительные. При Текслере такое впервые, — сообщил URA.RU источник в ЗСО. — Мякуш всегда требует присутствия первых руководителей, если в повестке значатся их вопросы. Уважительными причинами могут быть болезнь, командировка или отпуск. Рыжий и Нечаев работают. Мякуш обсудит этот вопрос, когда Текслер вернется из отпуска».
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