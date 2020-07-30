Его пытались спасти сотрудники МЧС Скриншот: с видео в паблике «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге молодой человек погиб, упав с крыши дома по улице Вайнера, 9а. Об этом сообщил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». По одной из версий, ЧП произошло после его ссоры с девушкой. Спасатели пытались спасти молодого человека, но безрезультатно.

«Девчонка и два парня забрались на крышу. Что они там кричат — не слышно, — комментирует автор видео. — К ним боятся подойти — они к себе не подпускают. Стоят две скорые, пожарная с лестницей. С другой стороны, во дворах ППС-ники стоят, но к ним подойти не могут».

Завершается ролик кадрами, как тело молодого человека уже лежит на тротуаре, накрытое черным мешком — рядом стоят скорая и машина полиции.

«Точные обстоятельства этого ЧП сейчас устанавливают сотрудники отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу, — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — По предварительным данным, мужчина забрался на крышу здания, после какого-то конфликта — сейчас это выясняют сыщики. Перед падением рядом с ним находились спасатели, которые пытались отговорить его от отчаянного шага. На место выехали сотрудники полиции и следственного комитета. По итогам проверки будет принято процессуальное решение (о возбуждении или отказе от возбуждения дела)».

В СК сообщили, что по факту ЧП начата проверка — ее ведут сотрудники Следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга. «Предварительно признаков того, что в отношении мужчины совершено какое-либо преступление, нет, — сообщил URA.RU старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга. — Причины инцидента выясняются».