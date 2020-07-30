Миллиардер Керимов возглавил рейтинг бизнесменов-золотодобытчиков

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Сулейман Керимов заработал на продаже золота 1,6 миллиардов долларов за год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский миллиардер Сулейман Керимов возглавил рейтинг бизнесменов-владельцев золотодобывающих активов по прибыли за год. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Состояние Керимова, чья семья контролирует около 77% ПАО „Полюс“, крупнейшего золотодобытчика России, составляет 6,6 миллиарда долларов. За год оно увеличилось на 1,6 миллиарда», — сообщает агентство.

Помимо Керимова, в тройку крупнейших «золотых» бизнесменов вошел россиянин Александр Несис и Мухаммед Аль-Амуди из Саудовской Аравии. Совокупный доход большой тройки этого рейтинга за год составил 2,8 миллиарда долларов.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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