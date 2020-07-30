Россиянам предложили увеличивать пособия по безработице через ПФР

В Госдуме предложили ввести систему страхования россиян от безработицы. Чтобы обезопасить себя от потери заработка, россиянам придется делать отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР). С такой инициативой выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Международной организацией труда принята конвенция о страховании от безработицы и о выплате пособия в случае утраты заработка в размере не ниже половины его величины. Достаточно странно, что такая страна как Россия до сих пор не начала этим заниматься», — заявила «
По мнению депутата, россияне могли бы отчислять свои средства в какой-либо фонд, где бы хранились сбережения. Предлагается или создать специальный фонд, или делать отчисления в Фонд социального страхования или Пенсионный фонд России. «В любом случае это решать правительству: какие механизмы и инструменты применять», — считает Бессараб.
Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты. Однако, по мнению ученого Льва Якобсона, повышение пособия по безработице приведет к тому, что люди утратят стимул искать работу. А по мнению экономиста Виталия Калугина, эта инициатива приведет к увеличению числа безработных.
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