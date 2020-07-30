Пособия на уровне средней зарплаты лишат россиян желания работать

Люди начнут увольняться с работы ради больших выплат Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты в регионе приведет к тому, что люди утратят стимул искать работу. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился вице-президент НИУ ВШЭ, экономист и ученый Лев Якобсон.

«Повышать пособие по безработице до уровня средней зарплаты в регионе совершенно немыслимо, потому что многие люди получают меньше средней зарплаты. А почему человек, не работая, должен больше получать? Это может создать стимул для того, чтобы не искать работу», — считает Якобсон. Он также отметил, что повышение выплат до уровня МРОТ в регионе может быть более реалистичным, но это все равно слишком много в условиях нынешнего кризиса. Несмотря на то, что у государства есть резервы, деньги надо тратить очень осторожно, подчеркнул эксперт.

С ним согласен экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По его словам, российского бюджета не хватит на такие выплаты. Согласно его подсчетам, выплата пособий в размере средней зарплаты в регионе 3-3,8 млн безработным потребует сотен миллиардов рублей. А приток новых безработных, которые встанут на биржу труда ради больших выплат, потребует еще нескольких сотен миллиардов рублей. Выплаты пособий в размере МРОТ, по его словам, потребуют несколько десятков миллиардов рублей.

К тому же повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты, по мнению собеседника агентства, приведет к увеличению числа безработных. «Те люди, которые сейчас работают, будут увольняться, три месяца получать большие выплаты, а потом устроиться обратно. Даже ради пособий в размере МРОТ люди будут вставать на биржу труда специально, так как в некоторых регионах МРОТ равен средней зарплате», — заявил Калугин в беседе с URA.RU.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты. Предложения направлены в Министерство труда. В ведомстве уже заявили, что пособие не должно становиться заменой зарплате, сообщает «Национальная служба новостей».

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