Мэр Перми лишился заместителя

Мэр Перми Дмитрий Самойлов лишился своего заместителя Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Вице-мэр Перми Ольга Немирова увольняется по собственному желанию, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там также отметили, что исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Перми стал Владимир Цветов.

«И.о. главы администрации Кировского района назначается Владимир Цветов. Заместитель главы администрации города Ольга Немирова покидает пост по собственному желанию», — сообщает пресс-служба мэрии. Там рассказали URA.RU, что претендент на место Немировой, которая работает до 31 июля, пока не определен. Предыдущий глава Кировского района Владимир Хлебников оставил свою должность 21 июля.

Немирова занимала текущий пост с апреля 2019 года. До этого она почти два года возглавляла департамент земельных отношений, в администрацию пришла в 2010 году. Цветов до 2019 года возглавлял администрацию Пермского муниципального района. Он является выходцем из силовых структур и с 2001 работал на различных должностях в мэрии и краевых органах исполнительной власти.