Владимир Путин обсудил экологические проблемы Иркутской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил приступить к очистке загрязненных в 1990-х годах ртутью участков в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, где находится завод «Усольехимпром», отходы которого могут привести к экологической катастрофе. В разговоре с URA.RU химик-технолог Юрий Трегер, который проработал на этом предприятии с 1970-х годов, рассказал, почему глава государства решил уделить внимание экологической ситуации в регионе.

«Совершенно очевидно, что обстановка в городе Усолье-Сибирском действительно требует неотложных и комплексных мер», — приводит слова Путина kremlin.ru. На совещании с президентом врио главы Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что после остановки «Усольехимпрома» часть отходов производства была оставлена в зданиях цехов. По его словам, все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами. После очистки территории Усольехимпрома» планируется отдать под новые предприятия.

В беседе с корреспондентом URA.RU химик-технолог Юрий Трегер, который возглавлял одно из производств «Усольехимпрома», назвал причину, почему завод решили остановить. «Ужасная причина, а именно прорвало дамбы и ртуть могла попасть в [реку] Ангару, Байкал и так далее. Я бы одним из тех, кто подписывал бумаги, чтобы не уничтожить завод, а закрыть его на то время, пока все не будет очищено», — поделился собеседник агентства.

Трегер объяснил, что для восстановления производства в первую очередь необходимо заняться очисткой территории от ртути. «Ртутью пропитано оборудование. И вот это оборудование надо разрушать, утилизировать до тех пор, пока анализ не покажет полное отсутствие. Это три-четыре-пять лет. Долго, но это нужно делать, потому что рано или поздно это аукнется крепко», — отметил химик.

Он объяснил, что в свое время «Усольехимпрому» не хватило денег на проект по очищению производства от ртути. По мнению Трегера, реализация этого проекта дала бы положительный эффект не только для предприятия, но и для экономики России.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова высказалась об «Усольехимпроме», заявив, что предприятие требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской, пишет RT. В Госдуме также собираются заняться темой завода, передает агентство Nation News.

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