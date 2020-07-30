«Открытая Россия» собралась повторить сценарий протестов в сквере Екатеринбурга 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

У организации «Парки и скверы», известной акциями протеста за сквер на Октябрьской площади, перехватывают повестку другие политические организации. 23 августа возле Дворца молодежи пройдет новая акция протеста против проекта реконструкции парка XII Партсъезда. Его главные организаторы — свердловский координатор движения «Открытая Россия» (лидер — бизнесмен Михаил Ходорковский) Владислав Постников, депутат гордумы Андрей Пирожков, и лидер движения «Зеленый Урал» Эдуард Мансуров.

Активисты готовы сносить забор, установленный строителями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сообщество «Парки и скверы» на этот раз открыто не заявляет об участии в протесте. На момент публикации получить комментарий, с чем это связано, от руководителя сообщества Анны Балтиной не удалось. Отвечая на вопрос, является ли организация митинга попыткой перехватить у «Парков и скверов» тематику благоустройства, повторить их путь, Постников заявил, что его участие в истории с парком XII Партсъезда связано исключительно с просьбами местных жителей и не является заранее спланированным.

Он и его соратники по протесту приняли решение о проведении митинга по итогам рабочей встречи с представителями мэрии. «Администрация заявляет, что все всё обсудили, власти идут навстречу, решения приняты. Но когда начинаем спрашивать конкретно — что с амфитеатром, велодорожками — ответа нет» — сказал Пирожков. Схожую позицию в разговоре с агентством выразил Постников. Предполагается, что за месяц оппозиционеры планируют привлечь к акции порядка 200-300 человек.

Начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова назвала протест беспочвенным. «Администрация внесла 14 изменений в проект. Четырнадцать! Предложения, носящие положительный и позитивный характер, приняты и реализованы будут обязательно. И эти протесты ничего не стоят, по большому счету. Это просто демонстрация политических амбиций», — сказала она. Также Благодаткова обратила внимание на то, что «из-за бесконечных заседаний, тормозящих работу» подрядчик срывает сроки работ по освещению парка, которые истекают 1 сентября. «На что это повлияет? На безопасность самых маленьких. Вот это результат работы инициативной группы», — резюмировала чиновница.

Как писало URA.RU, локальные акции протеста против проекта реконструкции парка XII Партсъезда, в которых участвуют и активисты прошлогодних митингов в сквере у Драмтеатра, проходят с июня. Впоследствии они перетекли в обсуждение в рамках рабочей группы с участием активистов и чиновников.