Обновлен список стран, чьих граждан пустят в Европу

Евросоюз обновил список стран, с которыми они возобновляют транспортное сообщение. Россия в него не вошла. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
«Совет обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Этот список будет регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться», — говорится в сообщении. Отмечается, что с 31 июля члены Евросоюза могут отменять ограничения на поездки для жителей 11 стран, включая Австралию, Канаду, Грузию и Уругвай. Китай также может войти в список, если подтвердит взаимность данного решения.
Также было принято решение, что для стран, где продолжают действовать ограничения, их стоит отменить для граждан ЕС и их семей, долгосрочных резидентов ЕС и их семей. Также послабления сделают для тех, кто имеет серьезное основание для поездки.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС. Рекомендация также распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На сегодняшний день в Евросоюз входят 27 стран, среди которых такие популярные туристические направления, как Германия, Испания, Италия Франция, Хорватия и Чехия.
Евросоюз не планирует до конца августа расширять список стран, гражданам которых разрешён въезд на территорию ЕС, рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар. По его словам, в августе возможно не открытие, а закрытие границ для ряда государств в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, пишет «Национальная служба новостей.
Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией, передает телеканал 360. Исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин заявил что список доступных для российских туристов стран может расшириться в течение нескольких дней или недель.
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