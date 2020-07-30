В Санкт-Петербурге задержаны депутат Законодательного Собрания Роман Коваль и его помощник Андрей Гришин. Их подозревают в получении взятки размером 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Коваль, являясь депутатом […] в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 15 млн рублей», — предполагают в СК.
За полученные деньги депутат помог некоему предпринимателю в заключении государственных контрактов. Для этого Коваль вносил поправки к проектам законов о бюджете Петербурга. 20% от полученных предпринимателем денег из бюджета предназначались депутату, их он получал поэтапно. 30 июля с поличным был задержан помощник единороса Андрей Гришин, а позже и сам Коваль. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Сейчас сотрудники УФСБ и следственного комитета проводят обыски. В ближайшем времени депутату и его помощнику предъявят обвинение.
Ранее в получении взятки был задержан заместитель директора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповало. Его подозревают в том, что он брал деньги с предпринимателя за то, что помогал получать субсидии из бюджета. С ноября 2019 года по 23 июля 2020 года получил от предпринимателя из Югорска 150 тыс рублей за общее покровительство.
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