Чиновник из ХМАО отправлен под домашний арест

Его подозревают в получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов отправлен под домашний арест после того, как ему предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета по ХМАО.

«Под домашний арест отправлен и второй обвиняемый по уголовному делу, но уже за дачу взятки. Расследование дела продолжается», — добавили в следкоме.

По версии следствия, Шиповалов что с ноября 2019 года по 23 июля 2020 года получил от предпринимателя из Югорска 150 тыс рублей в качестве взятки за общее покровительство. Отмечается, что деньги чиновник получил якобы за содействии в получении грантов из окружного бюджета. В отношении Шиповалова возбуждено уголовное дело по 290 статье УК РФ — «получение взятки». В отношении предпринимателя — по 291 статье УК РФ «дача взятки».

Ранее URA.RU писало, что в домах обоих фигурантов уголовного дела, а также в квартирах их родственников и на работах, прошли обыски, в ходе которых были изъяты крупные суммы денег в различной валюте и другое имущество.