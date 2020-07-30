Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

В России автомобилистам начали выдавать водительские удостоверения нового образца, которые теперь содержат надписи на трех языках. Об этом журналистам рассказали сами автовладельцы, которые в июле обратились в ГИБДД для замены документа.
«В верхней части лицевой стороны появились надписи на трех языках: „водительское удостоверение“, permis de conduire, driving licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки», пишет портал Autonews.ru.
В соответствующем проекте приказа МВД России подчеркивается, что такое изменение приведет форму документа в соответствие российскому законодательству и нормам международного права. В частности, речь идет о праве россиян путешествовать за границей с водительским удостоверением национального образца.
При этом, как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, права нового образца действуют и выдаются в подразделениях ГИБДД уже более года. С февраля их начали выдавать повсеместно.
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