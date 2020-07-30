Правительство РФ усложнит жизнь бизнесменов

Представлять интересы компании в налоговой теперь можно будет только по нотариально заверенной доверенности или по доверенности с усиленной электронной подписью. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс подготовило правительство РФ.
«Уполномоченный представитель налогоплательщика осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя», — цитируют документ «Ведомости».
Сейчас для представления интересов в налоговой достаточно доверенности, заверенной подписью генерального директора и печатью компании. Директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Антон Степанов считает, что нововведение существенно усложнит жизнь бизнесменов. «Для оформления доверенности у нотариуса к нему должен прийти руководитель компании, что может значительно затянуть процесс получения доверенности из-за занятости руководителя или его отсутствия по причине командировок», — отмечает Степанов. При этом некоторые эксперты уверены, что предложенные изменения сократят случаи мошенничества, злоумышленники больше не смогут заключать сделки от имени компаний по фальшивым документам.
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