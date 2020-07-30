В России обрушились доходы предпринимателей

Прибыль российских предпринимателей в пандемию снизилась более, чем на 40%. Об этом свидетельствует расширенный статистический отчет Росстата.
«В структуре доходов поступления от предпринимательства во втором квартале 2020 года составили 3,5% против 5,7% год назад, что, по оценке ЦМАКП [Центра Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования], означает их реальное снижение на 43,5% соответственно», — передает «Коммерсант».
При этом реальные располагаемые доходы граждан снизились всего на 8%. Также в отчете указано, что реальная зарплата официальных работников выросла на 1% в годовом выражении, а у граждан, работающих неофициально, — снизилась на 4,2%, что определило общее снижение фонда оплаты труда на 0,6%.
Ранее бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предположил, что доходы населения упадут ниже показателя 1999 года. По его словам, Россия не начнет выходить из кризиса до конца зимы или начала весны 2021 года. По подсчетам аналитиков Economist Intelligence Unit, экономика страны сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году.
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