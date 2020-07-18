Сокращение реальных располагаемых доходов россиян может стать рекордным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Граждане России могут потерять в реальных располагаемых доходах больше, чем в рекордном 1999 году, предположил в разговоре с URA.RU бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко. Эксперт объяснил это тем, что кризис до сих пор не исчерпан, а значит, спад экономики продолжится.

«Потенциал нынешнего кризиса до конца года не будет исчерпан. Очень высока вероятность, что падение доходов россиян превысит уровень 1999 года. Если сегодня мы уже на уровне 1999—2000 года находимся, и дальше будет еще снижение, то, скорее всего, опустимся ниже», — говорит Юрченко.

Он считает, что даже при оптимистичных прогнозах Россия не начнет выходить из кризиса раньше конца зимы или начала весны 2021 года. Это значит, что пик падения доходов придется на осень этого года. «Сейчас население продолжает опираться на сделанные ранее сбережения, они подходят к концу постепенно. Осень будет тяжелой», — объяснил эксперт.

Тем не менее, больших обвалов доходов не будет, успокоил Юрченко. Возможно, эта цифра будет падать на 1,5%-2% в месяц, предполагает экс-преподаватель ВШЭ УрФУ. При этом только за минувший второй квартал 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8%, писало агентство Nation news. На данный момент более 12,5% россиян в месяц получают меньше прожиточного минимума.

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