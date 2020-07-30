30 июля 2020
29 июля 2020

Чиновников из ХМАО включили в кадровый резерв Кремля. Их карьеры могут взлететь

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, правительство хмао, югра
Резервистов ждет специальная программа обучения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

11 чиновников правительства ХМАО включены в федеральный резерв управленческих кадров. Информация об этом содержится на сайте госслужбы РФ.

В документе указано, что в состав резерва вошли первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, окружные директора департамента здравоохранения Алексей Добровольский, департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин, департамента информационных технологий Павел Ципорин, департамента госзаказа Сергей Славянский и департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов, а также еще ряд чиновников.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства сообщили, что лица включенные в резерв управленческих кадров проходят обучение на базе престижных образовательных организаций высшего образования, участвуют в зарубежных стажировках. «Участников резерва после обучения могут ждать новые назначения», — сообщили в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году порядка ста человек из числа региональных и муниципальных чиновников из ХМАО проходили обучение в Сколково. На их обучение из средств окружной казны было потрачено около 100 миллионов рублей.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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