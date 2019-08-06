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Губернатор Комарова вместе с замами покинет Югру до конца недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, заседание, комарова наталья
После обучения делегаты будут внедрять полученные знания на практикеФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова и члены окружного правительства отправятся в Сколково, где примут участие в обучающем семинаре «Подготовка региональной команды реализации проектов развития ХМАО». Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Учеба уже идет, но губернатор и ее заместители прибудут в Сколково во второй половине недели. Первые два дня идут лекции, а потом начнется проектная работа», — добавили в депсвязей.

В ходе семинара югорчане изучат лучшие региональные и отраслевые практики реализации инновационных проектов. Это уже второй этап обучающей программы, которая продлится до декабря. В прошлый раз югорская делегация провела в Сколково целую неделю — с 8 по 14 июля. Сейчас состав команды тот же — около ста человек, среди которых депутаты, общественники, представители бизнес-сообщества, участники проекта «Лидеры России».

«За несколько месяцев обучения участники семинаров разработают проекты развития Югры, которые имеют шанс выйти на на глобальные и федеральные рынки. В дальнейшем, выпускники программы в обязательном порядке будут вовлечены в разработку и реализацию региональных приоритетных проектов», — говорится в сообщении депсвязей.

Как ранее писало «URA.RU» образовательная программа с таким составом и количеством участников запущена в регионе впервые, а ее результатом станут уже реализованные проекты.

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