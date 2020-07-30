Курганский глава упрекнул местных жителей в свинстве

В районе платят за вывоз мусора только около 30 процентов жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Глава Куртамышского района (Курганская область) Андрей Гвоздев призвал местных жителей убирать свой мусор, а не обсуждать работу регоператора, занимающегося вывозом мусора. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсетях.

Руководитель района отметил, что часто видит мусорные пакеты около полупустых контейнеров. «Нам лень положить пакет с мусором в контейнер, лень распилить на дрова клен, разобрать мебель, но мы с удовольствием подключаемся к обсуждению фото переполненных контейнеров в социальных сетях и льем грязь на „Чистый город“ и все виды власти», — отметил Гвоздев. Он призвал жителей пересмотреть свое отношение к чистоте района.

На 1 июля регоператор установил в районе 273 мусорных контейнера вместо запланированных 406. Это связано с нехваткой средств. «Средняя собираемость по городу составляет чуть больше 30 процентов, по селам и того хуже. Поэтому, чтобы сделать наш район чище, нужно в первую очередь начать платить», — добавил Гвоздев.

С 1 января в Курганской области регоператором, отвечающим за вывоз мусора, стала компания «Чистый город». Некоторые жители региона жаловались на работу компании. В марте директор компании Владимир Пестриков назвал главные проблемы мусорной реформы.