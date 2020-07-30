Врачи уволились из-за разногласий с руководством больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из пермской больницы массово уволились врачи из-за конфликта с руководителем медучреждения. В ситуацию пришлось вмешаться министру здравоохранения Пермского края Оксане Мелеховой. Речь идет о райбольнице в городе Нытва, где с ноября 2019 года по июнь 2020-го уволилось 32 медицинских работника, их них 15 врачей, сообщили URA.RU в профсоюзе медучреждения.

В ноябре прошлого года главврачом больницы был назначен Иван Катаев. Стиль его руководства сразу вызвал у коллектива медучреждения резко негативную реакцию. «Тем, кто хоть как-то высказывал недовольство, он (Катаев — URA.RU) не разрешил брать экстренные дежурства, переводил на другое место работы, изменял график работы. Зарплата начала снижаться. В итоге с ноября по июнь уволилось 32 медработника», — рассказала член профсоюза Марина Марамыгина.

Профсоюз больницу направил обращения в адрес президента и правительства РФ, а также министру здравоохранения России, врио губернатора Пермского края, министру здравоохранения Пермского края. На днях министр здравоохранения края Оксана Мелехова провела встречу с коллективом больницы.

Министр взяла 10 дней на то, чтобы принять решение по сложившейся в медучреждении ситуации. После чего Мелехова вновь посетит больницу в Нытве и озвучить свое решение. Получить комментарий главврача нытвенской ЦРБ Ивана Катаева не удалось — он не ответил на звонок корреспондента агентства.