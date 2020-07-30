Рестораны и спортзалы в ХМАО могут открыться в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе могут быть открыты заведения общепита, спортзалы и фитнес-центры, при условии соблюдения специальных требований к их работе в условиях эпидемии коронавируса. Об этом зашла речь во время заседания оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

Поводом для такого решения стали многочисленные обращения предпринимателей в адрес региональных властей. Владельцы заведений общепита жалуются, что уже четыре месяца не могут полноценно работать, а собственники спортзалов и фитнес-центров и вовсе закрыты в течение всего этого времени. Глава региона считает, что все эти объекты можно открыть, если бизнесмены создадут специальные условия и будут их соблюдать. «На основе предложений, которые вы разработаете, согласовав их с законодательством РФ и с требованием санитарных врачей, мы выйдем на оперативные решения», — заявила Комарова.

Владелец ледовой арены «Титан» из Сургута Дмитрий Филиппов заявил, что можно взять на вооружение опыт других российских регионов, например, Подмосковья, где он вместе со своими воспитанниками проводил месячные сборы: «Можем спокойно разработать все методы борьбы с инфекцией и предоставить их вам. Уже есть разработанные технологии, можем их описать и предоставить. Для нас это крайне критично. Ну, катастрофа, вообще. Мы взяли льготные кредиты и одно из условий — удержание сотрудников, если сотрудники начнут увольняться, все эти кредиты лягут на нас».

В поддержку предпринимателей выступил и глава Нижневартовска Василий Тихонов. Глава региона после общения с бизнесменами во время заседания оперштаба дала установку, чтобы итоговый документ со всеми предложениями был подготовлен к 3 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за эпидемии коронавируса введен режим самоизоляции. Он устанавливает строгие ограничения в сфере оказания услуг населению, в том числе в сфере общепита и работы спортучреждений.