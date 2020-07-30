На экс-зампрокурора Свердловской области завели уголовное дело

В отношении Дмитрия Чуличкова (справа) начато преследование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку

На бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Поводом стали те же факты, что и в деле экс-замначальника свердловского СК Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, обвиняемых во взятке в 1,8 млн рублей.

«По тем же событиям возбуждено второе дело, подозреваемым по нему проходит Чуличков, — рассказал агентству источник в силовых структурах. — Меру пресечения ему не избирали, обвинение не предъявлялось». По данным URA.RU, уголовное преследование Чуличкова началось около месяца назад (то есть, уже после того, как он был уволен из прокуратуры).

В Четвертом следственном управлении СКР, которое расследует дело Бусылко-Вострецова, отказались комментировать уголовное дело в отношении Чуличкова. Представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова также воздержалась от комментария.

Направлены запросы в центральный аппарат СКР и Генеральную прокуратуру (к моменту публикации ответы не поступили). Дозвониться до Дмитрия Чуличкова, чтобы получить его комментарий, не удалось: все имеющиеся в редакции его номера оказались недоступны.

Бывший заместитель руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге при получении 300 тысяч рублей из общей взятки в 1,8 млн. По версии следствия, деньги передал бизнесмен Виталий Трухин за возобновление уголовного дела об отъеме его активов (АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ) — предприниматель был потерпевшим по нему).

Посредником во взятке выступил бывший следователь, а ныне адвокат Владислав Вострецов — по версии следствия, он передал деньги Бусылко. Тот, в свою очередь, дал показания на зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, подписавшего постановление о возобновлении расследования дела об отъеме завода — в квартире прокурора и его рабочем кабинете прошли обыски. Однако в ходе очной ставки с Бусылко Чуличков «взял 51-ю статью Конституции» (отказался давать показания) и, казалось, вышел сухим из воды. Вскоре генпрокуратура провела проверку, после которой Чуличков был уволен из органов прокуратуры.