Суд наказал охранника школы в Перми, где произошла поножовщина

Поножовщина в школе №127 произошла в январе 2018 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Охранник школы №127 в Перми, где в январе 2018 года двое подростков напали с ножами на школьников и учительницу, получила условный срок. Решение вынес Мотовилихинский районный суд Перми.

Женщину признали виновной в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), информирует ТАСС.

В октябре прошлого года Мотовилихинский райсуд посчитал ее виновной и приговорил к двум годам ограничения свободы. По версии следствия именно охранник пропустил подростков в школу без пропуска (охраной учебного заведения занималась фирма «Аякс-Безопасность»). Впоследствии решение суда было отменено кассационной инстанцией и возвращено на новое рассмотрение.

В результате нападения двух подростков на школу №127 пострадали 10 человек, включая преподавателя. Нападавшие называли себя поклонниками «Колумбайна» (нападения в школе в США двух старшеклассников, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, на других учеников и персонал школы со стрельбой). Мотовилихинский райсуд приговорил подростков к реальным срокам заключения.